TOLENTINO Parcheggi a Tolentino, sono previsti anche quest’anno gli abbonamenti gratuiti per i residenti del centro storico, destinati a un’auto per ogni nucleo familiare. Le domande vanno presentate entro il 31 maggio. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Sclavi vuole agevolare la sosta nel cuore della città e in viale Murat, in via Filzi, in viale XXX Giugno e in viale dei Cappuccini.

La situazione

Alcune famiglie residenti o domiciliate, a causa del sisma non hanno a disposizione un posto annesso alla propria abitazione per la sosta dell’auto. Tra le priorità dell’amministrazione comunale ci sono la valorizzazione e la rivitalizzazione del centro e tale obiettivo può essere raggiunto anche attraverso agevolazioni tariffarie degli abbonamenti dei parcheggi. E la giunta ha ritenuto opportuno concedere gratuitamente l'abbonamento annuo di un’auto alle seguenti categorie di soggetti e in presenza di alcune condizioni: ad un unico componente di ogni nucleo familiare residente nel centro storico o in viale Murat, via Filzi, viale XXX Giugno e dei Cappuccini e privo di un garage per la rimessa della vettura, previa presentazione di istanza; ad un unico componente di ogni nucleo familiare residente o non a Tolentino, ma domiciliato nel centro storico o nelle suddette vie a causa degli eventi sismici del 2016 e privo di un garage per la rimessa della vettura, previa presentazione di istanza; il beneficiario inoltre dovrà essere proprietario o comproprietario dell'auto per la quale chiede l’abbonamento o averne la detenzione a titolo aziendale. Le domande per la concessione gratuita del permesso sulla prima auto dovranno essere presentate a partire dal primo maggio e inviate tramite pec all’indirizzo comune.tolentino.mc@legalmail.it o consegnate all'Ufficio protocollo del Comune.