GROTTAMMARE Riqualificazione e valorizzazione del percorso che si snoda dalla chiesa di Sant'Agostino fino a Porta Marina e il restauro Porta Marina: approvato, dal punto di vista tecnico, il progetto del valore di 878.083,85 euro.

«L’elaborato, in linea con le finalità del Fondo per la progettazione territoriale, sarà elemento indispensabile per la presentazione di future possibili istanze di ammissione a finanziamento per la realizzazione delle opere - precisa la responsabile dell’Area V Gestione del Patrimonio del comune di Grottammare, architetto Liliana Ruffini - In relazione alle specificità dei futuri bandi e ai criteri di assegnazione dei punteggi, potranno essere apportate modifiche e, o specificazioni al progetto di fattibilità tecnico ed economico, al fine allineare l’intervento ai requisiti necessari e premianti. Sul progetto saranno quindi acquisiti i pareri necessari per il passaggio al livello di progettazione successivo».

APPROFONDIMENTI LA TRASMISSIONE Costantini in televisione con i suoi piatti giapponesi: lo chef ascolano sbarca su Striscia la Notizia L'INIZIATIVA La maratona degli radioamatori: Grottammare si promuove così. Due anni fa toccati 98 Paesi

Il progetto

Il progetto è stato condiviso con i tecnici della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio in un incontro durante il quale è stato espresso un positivo apprezzamento della proposta progettuale. Nell’elaborato, firmato dal tecnico incaricato della progettazione architetto Rodolfo Virgili si legge: «La valorizzazione del percorso che da via Sant’Agostino conduce fino a Porta Marina, deve essere visto nell'ottica di un più ampia visione e ragionamento sull'infrastrutturazione dello spazio pubblico pedonale della città, sia quella antica che quella contemporanea. biettivo dell’intervento è quello di ampliare la possibilità per i pedoni di accedere al centro storico, valorizzando i percorsi in parte esistenti». ell'elaborato l'architetto Virgili specifica: «Realizzare un intervento di qualità oltre che tecnicamente valido, che tenga conto del valore storico e paesaggistico dei luoghi d'intervento.

La soluzione progettuale prescelta prevede la trasformazione in percorso pedonale dell'attuale via Sotto le Mura e via Porta Marina. Via Sotto le Mura fino all'innesto con via Madonna degli angeli potrà eventualmente essere trasformata in Ztl ad uso esclusivo dei residenti della zona. La trasformazione funzionale di questi spazi viari avverrà unitamente alla realizzazione di una nuova pavimentazione e alla creazione di alcune zona di sosta. L'intervento infine prevede il restauro e consolidamento di Porta Marina con la trasformazione dell'attuale copertura in terrazza panoramica».