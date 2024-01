PESARO Con le 23 ecoisole informatizzate che entreranno in funzione dal 5 febbraio in centro storico togliendo una ventina di posti auto dentro la Ztl, il servizio Viabilità è pronto a rivedere una parte della sosta su viale della Liberazione e limitrofe. Ad annunciarlo l’assessore alla Mobilità Enzo Belloni, nel corso della seconda e molto partecipata assemblea pubblica insieme ai tecnici di Marche Multiservizi, che si è tenuta mercoledì sera nella sala del consiglio comunale. Numerosa questa volta la presenza di residenti e fra loro anche alcuni gestori delle attività economiche.

L’annuncio

L’ obiettivo è recuperare 20 posti auto persi con l’estensione dei cassonetti informatizzati e per farlo la prima soluzione concertata con Pesaro Parcheggi, sarà aumentare gli stalli blu su via della Liberazione. «Dall’analisi sui parcheggi presenti nella città – spiega l’assessore Belloni – siamo arrivati alla conclusione di convertire un certo numero di posti bianchi in stalli blu a pagamento, su viale della Liberazione, che per i residenti della Ztl saranno gratuiti. Fermo restando infatti che a stretto giro inizieranno i lavori per rendere pienamente accessibile e libero il parcheggio di Porta Cappuccina lato Miralfiore, si è ritenuto di poter recuperare gli stalli persi con le ecoisole in un’area a metà strada fra l’ospedale San Salvatore, la stazione e l’ingresso nord alla Ztl. Su tutto quell’asse ci sono attualmente un buon numero di posti auto liberi, e per questo la nostra intenzione è riconvertire 10 - 15 posti in stalli blu per rispondere alle esigenze di una fetta di residenti». Così facendo sostiene anche Luca Storoni, presidente del primo quartiere Centro, si favorisce una certa rotazione, oggi altrimenti inesistente. «Disegnare solo stalli gialli in via della Liberazione sarebbe controproducente – osserva – perché significherebbe lasciarli spesso vuoti, perché sono diversi quei residenti che il mattino si spostano per lavoro. E’ ovvio che tutti gli altri cittadini-utenti pagheranno il posteggio ma in tal modo si agevola l’interscambio della sosta, considerando che in prossimità del centro ci sono altre aree libere. Nel frattempo il servizio Viabilità ha ricavato altri posteggi in piazzale Matteotti e nel tratto compreso d’ingresso alla Ztl, dopo l’Astra Caffè in direzione Matteotti».

Stretta sui permessi

Lo step successivo sarà la stretta in arrivo dai prossimi mesi sui mezzi circolanti nel centro storico con la messa in funzione delle telecamere che blindano completamente la Ztl. Revisione annunciata anche per quei permessi che oggi sono in possesso di chi lavora, compreso gestori di attività. E questo perchè un permesso non va considerato «a vita natural durante», come fa osservare l’assessore Belloni. «Chi oggi sa di non essere pienamente in regola, non potrà poi sfuggire alla fotografia della telecamera quando entra o esce dalla Ztl. I permessi a mio avviso vanno rilasciati in via prioritaria ai residenti, se concediamo infatti permessi a tutti i commercianti, per dire, sarebbe il caos. Per controlleremo e revocheremo dove necessario il permesso a chi non ne ha più diritto, attività comprese».