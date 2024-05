Ancona, investimenti e malori: mattinata ad alta tensione tra centro storico e porto

ANCONA Due interventi, nella mattinata di oggi (8 maggio), ad Ancona da parte della Croce Gialla. Entrambi terminati con una trasporto all'ospedale di Torrette rispettivamente con un codice di media gravità e un codice giallo.

Gli interventi

Il primo intorno alle 14 in via San Martino per una donna di 54 anni centrata in pieno da una bicicletta. Per lei un trauma facciale e una lesione alla mano (codice di media gravità). Invece, nel porto dorico, un 30enne ha avuto un malore all'interno di una nave proveniente dalla Croazia necessitando di soccorsi. Fortunatamente solo un grande spavento