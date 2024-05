PORTO RECANATI - Un ciclista di 70 anni investito intorno alle 16 in via Salvo D'acquisto, a Porto Recanati. E' stato portato in eliambulanza all'ospedale di Torrette, ad Ancona, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti la Croce Gialla di Recanati e gli agenti della polizia locale.