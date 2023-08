Ancona, vedono lo smercio della dose: pusher di cocaina preso in flagranza, era già stato espulso

ANCONA - Lo tenevano d'occhio da un po', ma quando lo hanno visto passare una dose di cocaina ad un cliente i sospetti sono stati confermati ed è scattato il blitz: i poliziotti della Questura di Ancona hanno arrestato un cittadino tunisino di 46 anni, trovato in possesso di 20 grammi di cocaina suddivisa in 12 dosi, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

A seguito delle attività di controllo venivano rinvenuti e sequestrati circa 20 grammi di cocaina suddivisa in 12 involucri pronti per lo spaccio al minuto, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di denaro di 990 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre, dai successivi accertamenti emergeva come il cittadino tunisino risultasse avere a proprio carico un ordine di espulsione dal territorio nazionale, come misura di sicurezza, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza nel luglio 2017 e contestuale decreto di dichiarazione di pericolosità sociale.

Gli inequivocabili riscontri probatori, hanno fatto scattare l’arresto a carico dell’uomo sia per lo spaccio e la detenzione ai fini di spaccio della cocaina, che per la sua posizione di clandestino sul territorio nazionale; su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, veniva collocato presso le camere di sicurezza della Questura di Ancona, in attesa della convalida del provvedimento restrittivo prevista per oggi.