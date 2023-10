Raffica di controlli a Fano e Marotta con i cani antidroga: espulso un extracomunicatario, trovato un 28enne con il foglio di via

FANO - Durante la serata di mercoledì scorso, i Carabinieri della Compagnia di Fano, unitamente a personale del Nucleo Cinofili CC di Pesaro, nell’ambito dei servizi ad alto impatto, hanno attuato uno servizio di controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree del centro storico, finalizzato al contrasto del degrado urbano, specialmente risultato delle attività criminose legate al traffico di sostanze stupefacenti tra i giovani.

Le unità cinofile antidroga "One" e "Kevin" del Nucleo Cinofili di Pesaro, in occasione del controllo dei numerosi giovani presenti presso i giardini della “Rocca Malatestiana”, hanno fiutato la presenza di stupefacente in possesso a un giovane del luogo, al quale non rimaneva altro da fare che consegnare spontaneamente ai militari delle Stazioni di Fano e Marotta, l’hashish di cui era in possesso, per uso personale.

Espulsione

Sempre in pieno centro storico, è stato rintracciato un extracomunitario ventottenne, non in regola con i documenti di soggiorno sul territorio nazionale.

Controlli anche alla stazione

A quest’ultimo è stato subito notificato il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso, immediatamente dopo il controllo e sulla scorta delle risultanze comunicate dai militari, dal Prefetto di Pesaro e Urbino.

I controlli sono stati estesi alla stazione ferroviaria di Fano e Marotta, dove i militari hanno rintracciato un 28enne sottoposto al foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Mondolfo, emesso a suo carico dopo essersi reso responsabile del furto all’interno di un camping di Marotta. Complessivamente sono state controllate 70 persone e 40 veicoli. I controlli proseguiranno con regolarità nelle prossime settimane, allo scopo di scongiurare il verificarsi di episodi di violenza, vandalismo e degrado urbano.