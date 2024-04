PESARO La Carpegna Prosciutto guarda al decisivo match di domenica contro Venezia. La squadra di Meo Sacchetti giocherà l’ultima carta a sua disposizione per evitare la discesa in A2 nei 40’ conclusivi di regular season, quando sarà ospite del team orogranata allenato da Neven Spahija, certo del quarto posto in classifica dopo i risultati di domenica. Il destino non è più nelle mani della Vuelle, obbligata a vincere e a sperare che faccia altrettanto Varese a Pistoia e che Tortona batta Treviso, ma Tambone e compagni innanzitutto dovranno alimentare il ruolino di marcia positivo tenuto dopo la pausa per la Coppa Italia: dal 3 marzo in poi, la Vuelle ha prodotto metà del bottino stagionale in classifica, vincendo cinque partite su nove.

Il cambio di marcia

Un cambio di passo che rischia di essere tardivo, ma la Carpegna Prosciutto non vuole lasciare nulla di intentato. I 22 punti a cui arriverebbe Pesaro vincendo sul parquet dell’Umana, e che non sarebbero sufficienti se a quella quota fosse presente pure Varese, eguaglierebbero il punteggio più alto con cui una squadra è retrocessa in A2 negli ultimi 17 anni: accadde lo stesso l’anno scorso a Trieste e nel 2016 alla Virtus Bologna e anche in quei casi fu fatale la classifica avulsa. Nel 2007 invece Reggio Emilia disse addio alla massima serie nonostante 24 punti in carniere. Il successo prezioso ottenuto contro Cremona ha propiziato la nomina a miglior giocatore dell'ultima giornata di LBA di Andrea Cinciarini, autore di 14 punti, 11 rimbalzi e 7 assist: il play classe 1986 ha preceduto Xavier Sneed di Brindisi, Mouhamed Faye di Reggio Emilia e i nazionali Alessandro Pajola e Nicolò Melli. L'Assemblea della LBA, dopo la riunione di lunedì, ha anche delineato il programma per la stagione 2024/25: si ripartirà con la Supercoppa che si disputerà il 21 e 22 settembre, mentre la regular season inizierà il 29 settembre per concludersi l’11 maggio 2025; la fine del girone di andata è prevista il 12 gennaio 2025 e il consueto appuntamento con la Final Eight di Coppa Italia è fissato fra il 12 e il 16 febbraio 2025. In sede di mercato, è arrivata l'ufficialità dell'ingaggio da parte della Dolomiti Energia Trentino dell'ala statunitense 27enne Daulton Hommes, che torna in Italia dopo aver giocato nel 2020/21 con Cremona. Continuano, per i giovani della Vuelle, le Finali Nazionali Under 19 presso le sedi di Chiusi e Chianciano Terme: la squadra di coach Giovanni Luminati conclude oggi alle 20 la fase a gironi affrontando la Nutribullet Treviso. In base al piazzamento nella classifica finale del girone D si delineerà il programma: se chiuderanno secondi o terzi, i baby biancorossi torneranno sul parquet domani per gli spareggi; se saranno primi, verranno qualificati direttamente per i quarti di finale di venerdì.

L’evento

Da segnalare che sabato, alle 17 presso Palazzo Montani Antaldi, si terrà l’evento, denominato "Lo sport dietro le quinte", riguardante la cultura della salute e dello sport: parteciperanno diversi personaggi di spicco del mondo del basket, come il medico della Vuelle e della nazionale di pallavolo Piero Benelli, il preparatore atletico della nazionale di basket Matteo Panichi e il dirigente Gianluca Pascucci.