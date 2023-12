PESARO Quella che domani sera alle 20.30 affronterà la Carpegna Prosciutto, sarà una Openjobmetis che schiererà molto probabilmente l’ex Virtus Niccolò Mannion, ufficializzato nella giornata di ieri dalla società varesina, che aveva iniziato questa annata in Spagna con il Baskonia.



I numeri



Nel frattempo dando uno sguardo ai numeri di squadra di Varese, possiamo vedere che i prossimi avversari della Vuelle segnano una media di 82,4 punti a partita e sono l’ottavo attacco di tutta la serie A. Di contro la Openjobmetis ne subisce 90,3, ed è quella che concede più punti di tutti agli avversari, visto che nella classifica di specialità è ultima. Nella valutazione totale di squadra i prossimi avversari sono penultimi, mentre nei rimbalzi totali Spencer e compagni sono noni e la Vuelle tredicesima. Nei rimbalzi difensivi la compagine lombarda è la seconda di tutta la serie A e la Carpegna Prosciutto decima, mentre in quelli offensivi fanno meglio i ragazzi di coach Buscaglia che sono undicesimi, con Varese che invece è ultima.



Assist



Anche negli assist sono i biancorossi di casa ad essere piazzati meglio, considerato che sono quinti e con l’arrivo di Andrea Cinciarini che alla sua prima partita ne ha confezionati 10 per i suoi compagni, la media crescerà ulteriormente. In questa graduatoria la Openjobmetis è dodicesima. Anche nelle palle recuperate Tambone e compagni fanno meglio, tanto che sono dodicesimi e Varese ultima. Lo stesso discorso vale per le palle perse, visto che i ragazzi di coach Buscaglia sono sesti e Librizzi e soci dodicesimi. Nei falli commessi invece Varese è terza (18,5) e la Vuelle quattordicesima (21,8), In quelli subiti la Carpegna Prosciutto è terza dietro solo a Bologna e Scafati, mentre la Openjobmetis è undicesima. Passando alle percentuali nel tiro da due punti fa meglio la formazione di coach Bialaszewski che è tredicesima (51,7 %), mentre capitan Tambone e compagni sono penultimi (50,3 %). Nel tiro da tre punti le due formazioni si equivalgono, visto che entrambe totalizzano il 37,2 %. Anche nella graduatoria del plus-minus le due formazioni sono a stretto contatto, essendo la Vuelle tredicesima e subito dietro c’è Varese. Passando ai tiri liberi la Carpegna Prosciutto è seconda e la Openjobmetis undicesima.



I giovani



Intanto si avvicina a grandi passi il secondo concentramento della Next Gen Cup, che si disputerà a Biella dal 26 al 29 dicembre. La Carpegna Prosciutto Papalini guidata da coach Giovanni Luminati, esordirà (ore 15) con Varese. Il giorno successivo (ore 11.30) contro la Vanoli Cremona. Il 28 Stazzonelli e compagni se la vedranno con Tortona alle 16.30 e il 29 chiuderanno il girone contro la Virtus Bologna alle 13.30.