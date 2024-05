ASCOLI La città si prepara a raddoppiare o quasi, indossando per qualche giorno i panni di un capoluogo da circa 80mila abitanti inclusi i 35mila arrivi tra bersaglieri e familiari. Tutto questo avverrà dal 2 al 5 maggio, con una trasformazione che poi, proprio domenica prossima, culminerà in una estesa quanto necessaria chiusura di vie e piazze nel nome della sicurezza per lasciare spazio ad un raduno nazionale dei bersaglieri dall’impatto imponente.

Le presenze



Uno scenario che vedrà, trattandosi anche del raduno del centenario dell’associazione nazionale bersaglieri, anche le autorevoli presenze del sistema italiano della Difesa, dal Capo di Stato maggiore dell’esercito, il generale Carmine Masiello a quello della Difesa, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e al segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti Luciano Portolano. Nel frattempo, proprio nelle ore a ridosso delle giornate conclusive del raduno, potrebbe a sorpresa sciogliere il nodo su una sua possibile presenza (attualmente non confermata ufficialmente) anche la premier Giorgia Meloni. Che a quel punto, in caso positivo, darebbe una ulteriore valenza istituzionale alla manifestazione di livello nazionale.



Le chiusure



Confidando nella pazienza e disponibilità dei cittadini a collaborare, quella di domenica prossima sarà una città ampiamente blindata per consentire la sfilata dei bersaglieri. In quella giornata, dalle 5 di mattina e fino al termine dell’evento è prevista la chiusura di tutti gli accessi stradali a piazza del Popolo e piazza Arringo. Un servizio di vigilanza agli accessi verificherà i permessi per l’accesso dei pedoni, anche con un contapersone per i limiti di capienza. Dalle 4:30 alle 15, invece, sarà interdetta la viabilità veicolare sulla circonvallazione Nord (tratto tra l’intersezione con via Bengasi e la rotatoria ex Gil) fatto salvo i pullman delle fanfare e i veicoli dei partecipanti alla sfilata con senso unico in direzione ovest-est.

Dalle ore 7:30 alle ore 15, invece, è prevista l’interdizione alla viabilità veicolare sulla circonvallazione nord (tra via Zeppelle-stadio e rotatoria ex Gil), viale Federici (tra via Rigantè e via Sauro), viale Vellei, ponte nuovo, piazza Giacomini, via Lungotronto, via Porta Tufilla (dal ponte vecchio all’intersezione con il Lungo Tronto), piazza S. Maria intervineas, corso Trento e Trieste, via Ceci, via del Trivio, corso Mazzini (tra via Dari e via Bonaccorsi), piazza del Popolo, via Del Duca, piazza Arringo, piazza Roma, via Angelini (tra via Ricci e via Pretoriana fatta eccezione per i residenti), via Colombo, via Tornasacco, Lungo Castellano Sisto V, viale De Gasperi, corso Vittorio Emanuele, via Vecchi, via Alighieri, via D’Annunzio, via Bonaparte, via Palestro, via XIX Settembre, via Castelfidardo, piazza Matteotti, ponte Maggiore, viale Indipendenza, viale della Repubblica, via Tevere, viale Marconi, viale Luciani, piazzale stazione, via Genova, via Torino e via Piemonte, via delle Terme, via Pascoli



Dalle 7:30 alle ore 15, sempre nella giornata del 5 maggio, sono previste diverse modifiche alla viabilità: inversione del senso di marcia in via Sacconi e in corso Mazzini (tra via Sacconi e piazza Matteotti) e istituzione del senso unico ovest-est e obbligo di proseguire in via Porta Tufilla; inversione del senso di marcia in viale De Gasperi e Lungo Castellano con senso unico est-ovest solo per i pullman dei bersaglieri; senso unico est-ovest in via Piemonte con transito riservato ai pullman dei bersaglieri e, infine, il senso unico ovest-est in via Angelini (tra via Falcone e Borsellino e via Pretoriana).