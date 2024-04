GROTTAMMARE Con itinerari d’arte, musica e buon cibo prende vita al vecchio incasato di Grottammare “Percorsi” un’iniziativa volta ad animare questa parte della città anche in un periodo di bassa stagione. Cinque gli appuntamenti che si susseguiranno tra maggio e giugno e che coinvolgeranno le attività produttive presenti al borgo grottammarese: le domeniche 5 e 19 maggio, sabato primo giugno, e le domeniche, sempre di giugno, 16 e 30.

Durante queste giornate il paese alto ospiterà degli itinerari culturali con visita guidata ai musei del borgo e alle chiese di San Giovanni Battista e Santa Lucia accompagnati dal professor Andrea Viozzi, docente di Storia dell’arte. Per l’occasione ad accogliere i visitatori nella chiesa di Santa Lucia ci saranno i volontari del Fai. In piazza Peretti, dal pomeriggio, saranno allestiti dei mercatini artigianali. Non mancherà un accompagnamento musicale a cura delle scuole musicali del territorio quali: Spontini, Vivaldi; Conservatorio Fermo; Gioventù musicale d’Italia. Il particolare per quanto concerne l’aspetto musicale il 5 maggio ci sarà il violinista Valentino Alessadrini, il 19 sarà la volta del Conservatorio Fermo, il primo giugno sarà la volta della scuola di musica Vivaldi, il 16 l’istituto Spontini di Ascoli Piceno mentre per l’ultimo appuntamento il 30 giugno sarà protagonista la Gioventù musicale d’Italia.

I concerti

I concerti si terranno in piazza Peretti a partire dalle 16. Mentre nei locali sarà possibile assaporare le varie degustazioni, a riguardo Simone Calabresi, presidente del Consorzio vecchio incasato precisa: «Ad ogni appuntamento proporremo una degustazione diversa, ma sempre legata a un prodotto del territorio come ad esempio l’Arancio biondo del Piceno». Il sindaco di Grottammare, Alessandro Rocchi parla di un’iniziativa «incentrata sull’arte, la musica e il buon cibo che richiamerà al Paese alto di Grottammare numerosi visitatori, anche in un periodo di bassa stagione»

. La consigliere Cristina Baldoni delega alle Attività produttive sottolinea come Percorsi si inserisca nel filone delle iniziative pensate per dare vita ai diversi centri cittadini «tutto questo con il convogliamento delle varie attività con l'obiettivo di ricreare un tessuto sociale vivo». Rossella Moscatelli consigliera delegata agli Eventi culturali aggiunge: «Già in autunno abbiamo dato vita a questi appuntamenti».