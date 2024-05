GROTTAMMARE Al via la maratona dei radioamatori per far conoscere le bellezze artistiche e paesaggistiche di Grottammare. L’iniziativa, partita ieri e che proseguirà fino a sabato prossimo, nasce in occasione del dodicesimo anno dalla Fondazione dell’associazione 43° Parallelo e della posa del Dream Point, scultura di travertino ascolano di 35 quintali, che rappresenta il globo terrestre con al centro una G che sta per Grottammare, che si trova all’inizio del tratto grottammarese della pista ciclabile che conduce a Cupra.

«Si tratta di una maratona di radioamatori - spiega il presidente dell’associazione, il giornalista Marcello Iezzi - i quali nell'arco di una settimana cercheranno di contattare quante più persone del settore per veicolare l’immagine turistica di Grottammare». L’evento, infatti, vede insieme il Comune di Grottammare, che per l’occasione ha predisposto la realizzazione tremila cartoline della città, con alcune delle immagini più rappresentative poi spedite ai radioamatori sparsi in tutti il mondo, l’associazione 43° Parallelo, che ha tra i soci Giuseppe Marcozzi, Filippo Olivieri e Luigi Santori, e l'Associazione radioamatori italiani sezione di San Benedetto.

L’obiettivo

Il vicesindaco Lorenzo Rossi sottolinea: «questa iniziativa rappresenta un’ulteriore azione volta a promuovere la nostra città e per la quale siamo grati all’associazione 43° Parallelo e all’Ari, sezione di San Benedetto. Esistono dei linguaggi apparentemente antichi, ma che hanno ancora molto seguito, e questa iniziativa che coinvolge anche i radioamatori ne è la conferma. Senza dimenticare che il tema del 43° Parallelo ha un grande potere di unificare». La sezione Ari di San Benedetto, quindi, vuole ricordare l'anniversario della posa del monumento 43° Parallelo a Grottammare organizzando questo evento che vede insieme tutti i soci della sezione i quali si alterneranno nelle trasmissioni radio, e aperto a radioamatori di tutto il mondo.

Il precedente

A riguardo, il presidente Filippo De Renzis afferma: «Siamo contenti di dare vita a questa manifestazione volta a far conoscere e promuovere il nostro territorio in tutto il mondo». Una simile iniziativa si era già svolta due anni fa, quando furono registrati 3.020 collegamenti in ben 98 Paesi del mondo. Aesso gli organizzatori auspicano di superare questi numeri. Per l’evento sarà operativo il nominativo speciale “II6RCAB” che sta per Radio, Cultura, Accoglienza e Benessere.