RECANATI «Come famiglia Guzzini abbiamo dato disponibilità a partecipare alle regole del ripescaggio per la parte che ci compete, oneri a fondo perduto e fideiussione». È quanto detto dal presidente Adolfo Guzzini in persona ieri durante il saluto definitivo alla squadra che domenica ha lottato sul campo e non è riuscita a ottenere la salvezza perdendo 4-3 all’ultimo respiro la gara di ritorno playout contro la Vis Pesaro. Una notte di tempo e l’incredulità per un verdetto del campo duro da accettare, ha mosso la voglia di riscatto e di guardare avanti con positività da parte di tutta la società dichiarandosi apertamente disponibile a presentare la domanda di ripescaggio in Serie C e mettere mani al portafogli per un esborso che si aggira intorno ai 350mila euro.



Prima in graduatoria



Stando alle regole dello scorso anno, la precedenza veniva data alle squadre Under 23, poi alle vincenti dei playoff della Serie D e poi alle retrocesse dalla Serie C. Non è escluso che quest’anno le squadre di Lega Pro potrebbero avere la precedenza su quelle di D. Ma restiamo ai criteri ancora in vigore, avremmo il Milan Under 23 pronto a fare il suo esordio, a seguire il Siracusa primo nella graduatoria tra le squadre di D, poi spetterebbe alla Recanatese che sarebbe avanti al Fiorenzuola. Come mai? Ecco cosa dicono i criteri dello scorso anno che, presumibilmente dovrebbero essere uguali anche quest’anno. Una grossa fetta da tenere in considerazione è la «classifica finale dell’ultimo campionato» che ha un valore complessivo del 50%. Entrambe le squadre, eliminate dai playout rispettivamente da Vis Pesaro e Novara, hanno chiuso il campionato con 38 punti. E allora come si procede? Vengono prese in considerazione le vittorie, ma anche qui sia Recanatese che Fiorenzuola sono in parità con 10 successi a testa. Si scala ai pareggi e anche in questo caso sono 8 a testa. Ecco dove la società leopardiana mette il muso avanti, nel dato dei gol fatti: 47 contro i soli 38 del Fiorenzuola. Gli altri due criteri riguardano «tradizione sportiva della città» (il Fiorenzuola vanta 15 anni di C la Recanatese appena 2) e il «numero medio degli spettatori allo stadio nelle ultime cinque stagioni sportive» e nessuna delle due società ha brillato in questo dato negli ultimi anni. Anzi l’anno scorso, quando erano nello steso girone i giallorossi erano avanti (secondo transfermarkt seppur di qualche decina) al Fiorenzuola. Due criteri che valgono rispettivamente il 25%.



Più spiragli



Occhio alla strada della riammissione che scatta nel momento in cui un club che possiede il diritto di iscriversi alla Lega Pro rinuncia ad esso. Quest’anno il termine ultimo per poter presentare domanda d’iscrizione in Serie C è il 4 giugno. Nell’arco di quelle ore è già possibile farsi un’idea di quante squadre saranno iscritte e quanti posti vacanti restano. In quel caso verrà tenuto conto sempre della classifica riguardanti i club retrocessi in Serie D al termine del campionato in cui la Recanatese gode di un ottimo piazzamento. Tutto va preso rigorosamente con le pinze. Solo verso la fine di maggio (di solito) il Consiglio Federale renderà noti ufficialmente i criteri e le procedure valevoli ai fini dell’integrazione dell’organico del Campionato di Serie C con le società retrocesse dalla Lega Pro. La società giallorossa quindi, allo stato dell’arte attuale, dovrebbe sperare che tre società ammaino la bandiera della Serie C per poter rimettere piede in un torneo che fino al 94’ la vedeva ancora protagonista.