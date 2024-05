PESARO «Ho visto che il pallone stava arrivando sul secondo palo, non so come ma sapevo che sarebbe passato. Ci sono andato prima del difensore e ho pensato solo a stopparla bene, perché il tiro sarebbe stato una conseguenza. Così è andata e in un attimo siamo passati dall’inferno al paradiso». Lucido, nell’analisi, nonostante la sbornia collettiva da poco compiuta, Manuel Pucciarelli, autore del gol-salvezza al minuto 95 di Vis-Recanatese.



Salvezza di tutti



A chi ha chiesto una dedica al quasi 33enne giocatore offensivo ex di Empoli, Chievoverona e Pescara, solo per citare le piazze più significative d’una carriera ai massimi livelli, la risposta è stata la seguente: «La salvezza è per tutta Pesaro. So quanto ci tiene questa gente e lo ha dimostrato sempre, dalla prima partita fino al playout di ritorno. La dedica poi ovviamente va al gruppo, che non ha mollato mai nonostante le difficoltà, e chiaramente alla mia famiglia. Con una retrocessione tutto sarebbe cambiato, invece ora si può pensare al futuro in maniera differente». Parole che fanno preludere a una permanenza pesarese, anche per via d’un contratto in essere anche per la prossima stagione. Puccia, però, a caldo, si è limitato a dire che ne parlerà con la società, facendo intendere di volersi godere il momento.



La gioia più grande



Fa specie che uno arrivato a calcare i prosceni più scintillanti, che come gol d’esordio in Serie A ha il Milan come vittima, metta la gioia di domenica sul podio di quelle più grandi vissute in carriera: «Come emozione la metto al primo posto assieme a due altri playout. Quello vinto con la maglia del Pescara ai rigori, e quello a Empoli vissuto da ragazzino dalla tribuna. Ero andato in prestito sei mesi, e dagli spalti ho visto Paolucci del Vicenza sbagliare il rigore all’87’ e poi Maccarone segnare il gol-salvezza. I playout sono così. Soprattutto le gare di ritorno. Combattute».



L’analisi



Vero, anche se il 4-3 della Vis sulla Recanatese è stato quanto di più inusuale possa esistere. «È stata una partita diversa da quella che si poteva immaginare per via degli episodi - l’analisi del 7 della Vis - Ogni volta che segnavamo ci riprendevano quasi subito, e noi dovevamo per forza di cose vincere e quindi essere più propositivi. Penso che entrambe le squadre fossero contratte, e che quindi sono venuti fuori alcuni errori in fase difensiva che normalmente non si fanno. Detto questo, sapevamo che potevamo far male a una Recanatese che ha risposto colpo su colpo, a cui va dato onore». Recanatese che, coi 4 gol dell’altro pomeriggio, ha subito l’enormità di 69 reti stagionali. «Sapevamo che avevano subito tanti gol, soprattutto fuori casa, e che potevamo fargli male - non si nasconde Pucciarelli - Però quando ci hanno fatto il 3-3 c’erano tutti gli indizi affinché finisse male. Mancavano 20 minuti e c’era il rischio di farsi prendere dall’ansia. Fortunatamente abbiamo trovato il 4-3 e ci siamo salvati vivendo una gioia enorme tutti assieme».



Meriti ai mister



Pucciarelli ha riservato parole al miele per mister Roberto Stellone, il cui contratto con la salvezza prosegue in automatico, non dimenticando però il suo predecessore: «Stellone ci ha portato tanti concetti importanti, ma anche dato tanta serenità ripetendoci che non dovevamo mai mollare, senza farci prendere dal panico. Prima, forse, eravamo più confusionari anche per creare un’azione di gioco, ma dobbiamo ringraziare pure Banchieri perché, fino a quei due mesi buttati via, in cui abbiamo fatto un punto solo quando con poco di più avremmo evitato i playout, avevamo fatto bene».