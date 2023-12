PESARO Ieri mattina la Carpegna Prosciutto ha ufficializzato l’ingaggio del playmaker Andrea Cinciarini che nel primo pomeriggio ha poi sostenuto i test medici. I tifosi della Vuelel dovbranno pero attendere il prossimo incontro (domenica 17 a Pistoia, ore 19) per vederlo in azione, in quanto non si è potuto concludere l’iter burocratico per il trasferimento in tdnpo utile epr schierarlo già domani con Trento. «La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver raggiunto l’accordo per riportare in maglia biancorossa Andrea Cinciarini. Playmaker classe 1986, la carriera di “Cincia” inizia nel settore giovanile del club pesarese con il quale esordisce nell’ottobre 2003 nel massimo campionato. Nel 2004-05 difende i colori della Virts Pesaro, poi è la volta delle esperienza a Senigallia (B d’Eccellenza), Pistoia, Montegranaro e Cantù. Nel 2012 inizia il suo percorso con la maglia di Reggio Emilia che lo rende noto al grande pubblico: con gli emiliani vince l’EuroChallenge – venendo eletto MVp del torneo – e poi raggiunge la finale scudetto».



I trofei



Nell’estate 2015 passa all’Olimpia Milano, divenendone poi capitano nel 2016. «Ben sei sono le stagioni di Cinciarini con la maglia milanese nelle quali vince due scudetti, tre Coppe Italia e quattro Supercoppe Italiane. Nell’estate 2021 torna a Reggio Emilia, scrivendo una pagina di storia nel campionato grazie alla tripla doppia nel match contro Treviso: si tratta di una prima volta assoluta. Cinciarini ha un legame importante con i record: l’8 gennaio 2023 diventa il giocatore in attività con il maggior numero di assist in A - ricorda la società pesarese -. Nel 2023-24 si sposta per la prima volta oltre i confini nazionali, accettando la proposta del Saragozza, formazione impegnata nel massimo campionato spagnolo e in Europe Cup. Cinciarini vanta anche quattro edizioni dei Campionati Europei e ora torna a casa nella sua Pesaro».

Venendo invece alla gara in programma domani alle 18.30 alla Vitrifrigo Arena, la Dolomiti Energia Trento è il quinto attacco della serie A con 85,7 punti segnati e ne concede agli avversari 81,4, mentre la Carpegna Prosciutto ne concede 87,6 e segna 82,2 di media. La storia non cambia nemmeno per quanto riguarda i rimbalzi totali: Trento è la migliore di tutte con 38,3 e i biancorossi sono 13simi con 33,8.



I numeri



Anche negli assist fa ancora meglio Trento, seconda con 21 di media dietro solo alla Virtus, ma i ragazzi di coach Maurizio Buscaglia non fanno poi così male essendo quarti con 18,4. Nella percentuale del tiro da due punti è ancora la squadra ospite a fare meglio essendo sesta con il 54,1%, mentre la Carpegna Prosciutto stazione all’11° posto con il 52,3%. Anche nelle conclusioni da tre punti i numeri arridono alla formazione di coach Galbiati che è terza con il 38,9% e la Vuelle invece è ottava con il 37,5%. Nei liberi i biancorossi sono i migliori di tutta la A con l’80,4% e Trento occupa il tredicesimo posto con il 73,6%.