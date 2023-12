La Vuelle torna alla vittoria a Pistoia (che sfiora la remuntada): Cinciarini non sbaglia dalla lunetta ma che sofferenza

La Vuelle torna alla vittoria e lo fa sul campo di Pistoia battezzando al meglio il ritorno del figliol prodigo Andrea Cinciarini, autore nel finale di due liberi pesantissimi. Questa volta la squadra di Buscaglia firma la partita mettendo sul campo il meglio possibile nel secondo e terzo quarto (toccando il +17), con l'ormai solito incredibile blackout nel quarto periodo (7 minuti senza segnare, parziale di 13-0 firmato Blakes e Willis) conservando però la lucidità e forza necessaria per resistere al ribaltone (anche grazie all'errore di Moore che poco prima aveva firmato il -1) e chiudere i conti con il segno più: +1.

Pistoia - Pesaro 73 - 74

ESTRA PISTOIA: Willis 19 (5/5,3/7), Della Rosa 3 (1/5 da 3), Blakes 9 (3/4,1/2), Moore 24 (3/8,4/6), Dembelè n.e, Biagini n.e, Saccaggi, Del Chiaro 1 (0/1 da 2), Stock n.e, Wheatle 5 (0/1,0/3), Hawkins (0/4 da tre), Ogbeide 12 (6/11 da 2). All. Brienza.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Bamforth 12 (3/6,1/5), Bluiett (0/2,0/2), Visconti 19 (2/5,5/5), Ford 14 (4/9,2/3), Maretto n.e, Tambone 4 (2/3,0/3), Cinciarini 6 (1/4,0/5), Stazzonelli n.e, Mazzola (0/1 da 3), Totè 12 (5/9,0/2), Mockevicius 7 (3/5 da 2). All. Buscaglia.

ARBITRI: Rossi di Anghiari, Perciavalle di Torino, Lucotti di Binasco.

PARZIALI: 23-17; 38-47; 52-64.

NOTE: uscito per 5 falli Tambone.

Fallo tecnico a Blakes. Estra: 17/30 da 2, 9/27 da 3, 12/16 ai liberi. Falli fatti 19, subiti 24. Rimbalzi difensivi 32, offensivi 5, totali 37. Palle perse 16, recuperate 7. Assist 15. Valutazione 83. Carpegna Prosciutto: 20/43 da 2, 8/26 da 3, 10/14 ai liberi. Falli fatti 24, subiti 18. Rimbalzi difensivi 25, offensivi 9, totali 34. Palle perse 11, recuperate 9. Assist 19. Valutazione 77.