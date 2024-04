RIMINI - Ancora protagonista, ancora una medaglia. E' d'oro quella che ha conquistato Tommaso Brugnami - portacolori della Ginnastica Ancona - oggi nel corpo libero e agli anelli ai campionati europei in corso di svolgimento a Rimini. Ma non finisce qui perchè è arrivata anche una medaglia d'argento al volteggio. E per le Marche le soddisfazioni potrebbero arrivare anche nel pomeriggio con Mario Macchiati impegnato nella finale alle parallele.