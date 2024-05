ANCONA Paolo “Paolino” Giampaoli è un nuovo socio Panathlon Club Ancona. La cerimonia d’ingresso al club service è avvenuta nei giorni scorsi all’Hotel Concorde durante una serata in cui sono stati presentati altri tre soci: Simona Brecciaroli, Roberta Finaurini e Giancarlo Ascani che, come Paolino, hanno dimostrato nella loro vita di avere il dna dello sport nel sangue.

La nomina

Paolino Giampaoli, applauditissimo da tutti i soci panathleti presenti al pari delle altre new entry, entra in un club sempre in prima linea per quanto riguarda la diffusione del concetto dell’etica sportiva e del fairplay, vista come promozione umana e sociale. È stata accettato proprio perchè racchiude queste qualità e capacità professionali che lo hanno fatto diventare un vero e proprio personaggio per Ancona. Di lui, oltre che apprezzato giornalista sportivo e fondatore della società dorica di Calcio a 5 femminile che ha portato a scalare tutti i gradini sino alla Serie A, è stata ricordata la passione per l’Ancona calcio e, proprio perché si tratta di un vero e proprio numero 1, il coraggio e la tenacia con cui ha affrontato e superato il Covid, divevendo poi testimonial dell’ospedale regionale di Torrette. E successivamente è stato nominato anche Cavaliere della Repubblica. Durante la serata è stata anche riproposta la storia del Palio di Ancona, illustrata dai relatori Franco Lorenzini, Sergio Dubbini e Marco Lucioli. E l’assessore Daniele Berardinelli ha ricordato che si tratta di una esperienza importante che l’Amministrazione comunale ha in animo di riproporre.