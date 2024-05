ANCONA Riapre la piscina del Passetto in versione cabriolet. Qualcuno ha già iniziato ad allenarsi ieri ma il ritorno a regime lo si avrà soltanto da domani, quando l’impianto di via Thaon de Revel tornerà ad ospitare gli atleti delle società sportive «esiliati da 3 mesi», come li definisce Igor Pace, amministratore del consorzio Cogepi - che gestisce l’impianto.

Rimandato al 1° giugno, invece, il liberatutti per la cittadinanza e per i fruitori del nuoto libero, oltre che dei corsi pomeridiani. Dopo il blitz di Questura e vigili del fuoco - che avevano contestato alcune irregolarità, costringendo il sindaco a chiudere con un’ordinanza la piscina - «riapriamo soltanto per l’attività sportiva» spiega il gestore. Torneranno anche le partite «ma soltanto a porte chiuse». Nonostante la rimozione della copertura, infatti, «sarà solo in un secondo momento che dovremo ripristinare col Comune la possibilità di far entrare il pubblico spettatore» frena gli entusiasmi Pace. L’idea è quella di verificare se e dove poter disputare determinate gare in maniera alternativa rispetto al Passetto. Ad esempio: per le giovanili femminili e tutte le maschili sotto l’Under 16 di pallanuoto, una soluzione potrebbe essere la vasca di Ponterosso, di prossima (si spera) apertura.

Le misure

Discorso diverso per le ragazze della prima squadra, «che necessitano di una piscina 25x20 contro i 25x12,5 di Ponterosso». Per loro l’opzione più vicina è quella offerta da Senigallia, dove hanno già giocato e dove torneranno a disputare una gara dei playoff nelle prossime settimane. Il vero rebus è quello della prima squadra maschile. Di strutture regolamentari ce ne sono poche e «quelle più vicine sono quelle di Ravenna, Bologna o Pescara» puntualizza Pace. Perché «Pesaro non è attrezzata per la pallanuoto». «Per ora la priorità è stata quella di riappropriarci dell’impianto» commenta comunque il gestore. In questi tre mesi di agonia, il Comune «ha provveduto a compiere alcuni lavori sulla centrale termica, oltre all’installazione di presidi come le porte tagliafuoco».

Guardando all’inverno, quando la copertura dovrà essere rimontata, anche nella migliore delle ipotesi difficilmente arriverà un’autorizzazione ad ospitare più di una cinquantina di spettatori. Servirebbe una nuova copertura, con relativo investimento monstre. Il Comune si è sempre mostrato restio ma «non è questo il momento di parlarne» secondo Pace. Anche perché «bisogna capire che progettualità c’è per questo impianto». Mica facile. Ponterosso dovrebbe riaprire presto e con la sua tribuna (che arriverà) potrà alleggerire il Passetto di parte degli appuntamenti. Ma resta il nodo delle maschili: davvero Ancona sarà condannata a far giocare i suoi atleti senza pubblico?