Il giornalista anconetano Paolino Giampaoli premiato per i 25 anni di carriera

ANCONA 25 anni di carriera. L'Ordine dei giornalisti, nel corso dell'assemblea annuale di sabato (23 marzo), ha premiato l'anconetano Paolino Giampaoli (oggi collaboratore della Gazzetta dello Sport). Un riconoscimento speciale, ricevuto dalle mani del presidente dell'Ordine Franco Elisei, che valorizza un lungo cammino iniziato nel 1997.

Una vita nello sport

Gli esordi, nel 1997, con il Corriere Adriatico come responsabile della rubrica "La voce della curva". Poi le varie esperienze con il Messaggero, Data Sport, TuttoSport. Giornalista pubblicista dal 1999, in passato ha fatto parte dell'organigramma dell'Ancona Calcio (la sua grande passione anche da tifoso come responsabile del sito internet e degli house organ facendo parte, nel 2002-2003, della squadra dirigenziale che conquistò la seconda storica Serie A.