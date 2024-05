ANCONA Turisti spaesati, clochard. In ultimo l’imprevisto accaduto venerdì alla Superfast con 500 passeggeri infuriati lasciati per qualche ora a terra in attesa di imbarcarsi su un’altra nave. I nodi del porto sono tanti. Alcuni sono veri e propri nervi scoperti che mettono in luce i punti di debolezza dell’accoglienza nello scalo dorico. Quando poi avvengono emergenze come quella incorsa al traghetto diretto in Grecia vengon o a galla le tante criticità che avvolgono il porto anconetano.

«Noi non siamo neanche stati avvertiti» fa sapere l’assessore al Turismo, Daniele Berardinelli che comunque ringrazia «Morandi (l’agenzia marittima, ndr) per essersi adoperato a risolvere il problema che non era di competenza del Comune». «Abbiamo fornito tutti i servizi h24 per assistere al meglio le persone rimaste senza nave - puntualizza il presidente dell’autorità portuale, Vincenzo Garofalo -. Abbiamo attivato il servizio biglietteria per dare un supporto nell’attesa che la compagnia di navigazione offrisse delle soluzioni». Che puntualmente sono arrivate, come confermato dallo stesso Andrea Morandi, ceo di Morandi group. Ma alla luce delle tante falle sul fronte dell’accoglienza, il Comune corre ai ripari.

Le mosse

La prima mossa è un’iniezione di liquidità nelle casse del capitolo turismo. «Con la prossima variazione di bilancio, che ammonta a circa 4 milioni di euro, una fetta importante verrà veicolata all’assessorato al Turismo» afferma il sindaco Daniele Silvetti. Si parla di circa 100mila euro più altri 30mila che arriveranno dalla Camera di Commercio. Le azioni da mettere in campo sono varie. «Ristamperemo i materiali promozionali» annuncia il sindaco, ma non solo. In progetto c’è anche «un bus scoperto per portare i turisti dal porto al centro, fino al Passetto» fa sapere Berardinelli. Mentre per i mesi di luglio e agosto il Comune allestirà un desk informativo «all’interno della biglietteria del porto - continua Berardinelli - con personale apposito». In più c’è l’intenzione di «posizionare il chiosco dell’info point turistico, che ora si trova in piazza Roma, in piazza della Repubblica» aggiunge l’assessore. «Ancona deve avere la consapevolezza di poter fare di più, deve averne la convinzione» incalza Garofalo, che ribadisce la «disponibilità dell’autorità portuale a collaborare per offrire servizi e spazi».

La riapertura

A proposito di spazi, dopo un anno di chiusura è pronto a riaprire i battenti Lievito Mare, all’imbocco del porto. «E con un corner adibito ad info point turistico» è la proposta che il concessionario del locale di proprietà di Rfi, Simone Boari, ha avanzato al Comune. «Il format resterà lo stesso: pizzeria e gelateria» spiega Boari. Ma a gestirlo saranno i titolari del ristorante L’India in via Leopardi avendo preso in affitto il ramo d’azienda. Il taglio del nastro è previsto per sabato prossimo. Intanto la stagione delle crociere è cominciata. Durante i primi approdi si sono verificati gli stessi inconvenienti di sempre: crocieristi spaesati a caccia di qualche indicazione su cosa visitare e come arrivarci. Le prime interfacce sono, inevitabilmente, i ristoranti dello scalo a cui si rivolgono i turisti senza meta. Ma almeno per il clou dell’estate il Comune conta di aver applicato i correttivi individuati e annunciati. Del resto lo stesso Silvetti, durante la sua campagna elettorale, aveva più volte sottolineato quanto il riscatto di Ancona dovesse essere innescato proprio dal colpo di reni del turismo. Fino ad ora tutto questo slancio non si è ancora visto, ma la partita è appena iniziata. Seppure le prime azioni sono state da cartellino giallo, c’è ancora tutto il tempo di raddrizzare la performance non proprio brillante di un capoluogo che deve mostrare tutte le sue potenzialità.