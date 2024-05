Ancona, frontale choc tra un'auto e una moto: centauro 29enne in codice rosso

ANCONA – Frontale choc tra un'auto e una moto nel pomeriggio lungo la provinciale del Conero. All'ospedale, in codice rosso, è finito il centauro. L'incidente è avvenuto attorno alle 16 nel tratto della provinciale tra il Poggio e Massignano. Per cause da accertare, la moto condotta da un 29enne di Sirolo, mentre viaggiava in direzione Ancona, si è scontrata con un'auto guidata da una donna. Subito è stata allertata la centrale operativa del 112. Sul posto è intervenuto il 118 con un mezzo della Croce Gialla di Camerano e l'automedica. Il centauro, rimasto sempre cosciente, ha riportato diverse fratture e sospette lesioni interne per questo è stato portato d'urgenza all'ospedale di Torrette, in codice rosso. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri, insieme alla polizia locale che ha gestito la circolazione.