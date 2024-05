Paura al concerto di Branduardi alle Muse: donna cade in platea, soccorsa per trauma cranico e facciale

Paura al concerto di Branduardi: donna cade in platea, soccorsa per trauma cranico e facciale

ANCONA - Voleva vedere meglio il concerto di Angelo Branduardi, ieri sera sul palco del teatro delle Musa ad Ancona. Quindi si è alzata dal suo posto per andare a cercarne uno migliore, ma nel buio è inciampata e cadendo ha sbattuto la testa. Risultato: concerto interrotto tra la concitazione generale e soccorso in sala dei sanitari della Croce Gialla che hanno stabilizzato la signora di 87 anni trasportandola poi al Pronto soccorso per un trauma cranico e facciale.