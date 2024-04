ANCONA Secondo posto per la squadra italiana juniores di ginnastica artistica ai campionati Europei di Rimini, con Tommaso Brugnami, 17 anni, di Borghetto di Monte San Vito, portacolori della Ginnastica Giovanile Ancona, protagonista, da vero capitano. Un argento che conferma la forza e solidità della squadra italiana, che due anni fa aveva conquistato il titolo a Monaco di Baviera, anche se rimane il rammarico per un successo sfumato proprio sul filo di lana, e per un’inezia.