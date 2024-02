Italia, che spettacolo a Pesaro contro la Turchia (con Pecco Bagnaia in prima fila). Guarda tutte le foto

Achille Polonara, 88 presenze e 543 punti in Azzurro, sarà il Capitano azzurro domenica a Szombathely. Porta bene Pesaro (lasciata oggi pomeriggio) al dorico Polonara che, dopo la vittoria di ieri sera (con spettacolare schiacciata), riceve la fascia da Nicolò Melli. Il CT Gianmarco Pozzecco ha infatti apportato cambiamenti al roster: Nicolò Melli è stato autorizzato a lasciare il raduno in accordo con lo staff tecnico e quello medico sanitario. Non volerà in Ungheria anche Stefano Tonut che, nel finale del match contro i turchi, ha riportato un trauma al polso destro. Autorizzati a lasciare il raduno anche Diego Flaccadori e Matteo Spagnolo.

Archiviata brillantemente la vittoria contro la Turchia in una Vitrifrigo Arena ricolma d’amore per l’Azzurro (con il campione del mondo della MotoGp Pecco Bagnaia in prima fila), la Nazionale si prepara a partire alla volta di Szombathely, dove domenica 25 febbraio (ore 18, live DAZN, Sky Sport Arena e Now) andrà in scena la sfida ai padroni di casa dell’Ungheria, seconda partita della prima finestra di qualificazione a FIBA EuroBasket 2025. Si aggregherà alla squadra Davide Casarin, guardia dell’Umana Reyer Venezia.