Tamberi superstar: atleta, marito e testimonial. Le foto più iconiche del campione marchigiano

L'anno era il 2016, bello quanto doloroso. Quello dei record e dell'infortunio, dalla gioia e dell'incubo nel giro di pochi minuti, con la mancata partecipazione all'Olimpiade brasiliana. Dove non osano le aquile: 2.38 (2016, indoor) e 2.39 (sempre 2016) e, poi il crack alla caviglia. Uno choc da cui molti non si sarebbero più rialzati. Molti ma non lui, lui no. Questo è il passato, infatti, perché il presente e il futuro di Gianmarco Tamberi, nato a Civitanova il primo giugno 1992 ma è cresciuto a Offagna, in provincia di Ancona, è un costante ricalcolo percorso di successi ed emozioni da oggi anche come portabandiera azzurro. E la foto del suo profilo instagram (774mila followers) con il fumetto di lui che si arrampica sulla Torre Eiffell mette già in guardia tutti. Ecco alcune delle foto più significative tratte dal suo profilo Ig