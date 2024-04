Tino Borneo, bomber d'altri tempi: Milan, Vis e Samb in lutto per la scomparsa a soli 51 anni

No, Tino, così non vale. Come dicevano i difensori che, puntualmente, riusciva ad anticipare in area. Costantino Borneo, per tutti Tino, formidabile bomber di Vis Pesaro e Samb nei primi anni 2000, è morto a soli 51 anni stroncato da una fulminante malattia. La notizia choc è stata data dal Milan, società per la quale Borneo lavorava da diversi anni come allenatore dei pulcini e società nella quale era cresciuto fino all'esordio in prima squadra con gol al Lecce, a 18 anni, nel 1990. Ieri sera, durante Milan-Roma, l'ultimo striscione: "Forza Tino Mai Arrendersi". In lutto anche la sua Legnano, dove aveva gestito fino a poco tempo fa i campi ed il bar del Magister lilla.