Pecco, due su due: anche Tamberi esulta per Bagnaia. E Pesaro esplode di gioia per il suo figlio adottivo

VALENCIA - Due su due. Esito sperato, sviluppo narrativo meno considerato (nei calcoli). Così, di botto, velocissimo: Jorge Martin cade (incidente con Marc Marquez su Honda) nella prima staccata del terzo giro, Pecco Bagnaia sulla Desmosedici è di nuovo campione del mondo. L'appuntamento era per oggi alle 15 a Valencia. A Pesaro, a 1624 Km di distanza, i concittadini acquisiti di Pecco Bagnaia si erano radunati in piazza del Popolo per seguire nel maxischermo l'ultima gara della stagione, quella decisiva, per consentire al pesarese di Torino di bissare il titolo mondiale vinto l'anno scorso nella classe regina. E così è stato, nella maniera più rapida, con la caduta di Martin che di fatto - conti alla mano - ha consegnato su una vassoio d'argento il titolo al pilota della Ducati. Due su due, con scenetta alla Valentino di Bagnaia che va a schiacciare a canestro. E con Tamberi (suo grande tifoso) e Matteo Ricci (suo sindaco, visto che Bagnaia riceverà a breve la cittadinanza pesarese già votata all'uninimità).