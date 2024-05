Parte bene la Cocciaretto a Roma: eliminata la messicana Zarazua. Domani la marchigiana sfida (di nuovo) Caroline Garcia

ROMA Partono bene gli Internazionali d'Italia 2024 per Elisabetta Cocciaretto. La tennista marchigiana (56° al mondo), nel primo turno, ha superato 2-1 la messicana Renata Zarazua (n.103) rimontando dal 4-6 del primo set con un convincente 7-6 e 6-3 in tre ore di gioco con tanto di interruzione per pioggia.

La rivincita

Elisabetta affronterà domani la francese Caroline Garcia (22°) che l'aveva eliminata tre settimane fa a Rouen in tre set