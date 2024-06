PESARO «Il 19 maggio resterà nel cuore di tutti noi. È stata una giornata particolare, che ha emozionato tutti i tifosi della Vis, pesaresi e non. La volontà per la prossima stagione, però, è quella di soffrire meno, molto di meno». Questo uno dei tanti passaggi cruciali della lunghissima conferenza stampa (in tutto un’ora e mezza) tenuta ieri dal presidente biancorosso Mauro Bosco, uno che notoriamente preferisce l’azione alla parola. Bosco che nel playout di ritorno con la Recanatese era in panchina, a soffrire come tutti i 3.000 del Benelli e a coloro che erano davanti alla tv per poi esplodere di gioia sul gol di Pucciarelli che a tempo scaduto ha significato la salvezza. Una salvezza a cui non sperava più nessuno arrivati a quel punto della partita.



La salvezza di tutti

«Abbiamo conquistato una salvezza sofferta ma sul campo - premessa di Bosco riferita al torneo precedente, quando i playout furono evitati per la penalizzazione dell’Imolese -. Abbiamo mantenuto la categoria in un modo che ci ha fatto unire tutti, squadra, staff, tifosi e città. Tutto questo è dedicato a chi ci ha sempre creduto». Segnare la rete del decisivo 4-3 al minuto 95, oltre a scatenare euforia collettiva, per il presidente della Vis ha un’altra implicazione: «Come nella vita capisci l’importanza di ciò che hai quando incontri problemi seri che riesci a superare, così abbiamo compreso tutti quanto sia importante questa categoria nel momento in cui stavamo per perderla. In un momento storico non facilissimo per lo sport marchigiano (e penso a Fano, Ascoli e Fermana, alla stessa Recanatese a cui auguro di essere ripescata o alla Vuelle), nonostante tutto siamo salvi e siamo ancora qui nel calcio professionistico. Il merito è di tutti, però mi sento di ringraziare la gente che ha trasmesso passione e speranza ai giocatori a prescindere. Anzi, arrivo a dire che con l’ambiente dell’anno scorso non sarebbe finita così. Il lieto fine è stato possibile perché tutte le componenti si sono unite. Grazie agli ultrà e agli altri tifosi, ovviamente agli sponsor a cominciare da Tecnoplast di Enzo Cammillini e a Lc di Lorenzo Campanelli, un grande imprenditore che ho visto piangere come un bambino».

Il futuro

La settima partecipazione consecutiva in Serie C, cosa mai avvenuta prima, per il 45enne imprenditore napoletano che da 5 anni guida la Vis significa «che siamo realtà consolidata nel calcio professionistico, con una proprietà seria, organizzata, ambiziosa e lungimirante». «Qualche anno fa - ha ammesso - era più complicato convincere giocatori e allenatori a venire a Pesaro, mentre ora tutti riconoscono la bontà del progetto e vengono volentieri da noi». Per provare a soffrire meno in un torneo che accoglierà club come Ascoli e Ternana non si ripartirà da zero, «ma da uno zoccolo duro di calciatori che, al di là dei risultati (e ci è girata pure male), hanno sempre dato del filo da torcere a tutti facendo capire quanto tenevano alla Vis». La certezza è poi che si continuerà con Roberto Stellone e il suo staff: «Non banale che abbia sposato il nostro progetto a 4 giornate dalla fine, quando le probabilità di retrocessione erano alte».

«Avanti tutta»

Bosco, affiancato dal direttore sportivo Michele Menga e dal direttore generale Vincenzo Serraiocco, ha confidato che sarebbe rimasto pure in caso di retrocessione, ma soprattutto ha ribadito il suo coinvolgimento: «Io metterò ancora nella Vis competenza, passione, cuore e soldi, ma chiedo a tutti di avere pazienza e di non giudicarci ai primi risultati. Rinnoverò il mio impegno, ma è chiaro che per migliorare in modo sensibile da solo non basto: serve l’apporto dei tifosi a cui chiedo di abbonarsi, l’aiuto dell’amministrazione che deve starci ancora più vicina e qualche altro imprenditore pesarese. Il momento per avvicinarsi a noi è quello giusto».