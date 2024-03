La Cocciaretto si rialza e vince il WTA 125 di Charleston: in finale piegata (2-0) la russa Shnaider

ANCONA La tennista marchigiana Elisabetta Cocciaretto si aggiudica il WTA 125 di Charleston piegando in finale, con un netto 2-0 (6-3, 6-2) la russa Diana Shnaider rispettivamente numero 4 e numero 7 del tabellone. Una gara ben giocata dalla Cocciaretto, soprattutto nelle fasi cruciali laddove l'avversaria non ha avuto la possibilità di rientrare in carreggiata.

Il cammino

La Shnaider era arrivata all'atto conclusivo dopo aver piegato la cinese Yafan Wang mentre la Cocciaretto si era presa, con caparbietà, lo scalpo della belga Greet Minnen.