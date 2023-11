Billie Jean King Cup, l'Italia (e la marchigiana Cocciaretto) in finale dopo 10 anni

SIVIGLIA - L'Italia conquista un posto in finale nella Billie Jean King Cup battendo 2-0 la Slovenia. È la sesta finale, dieci anni dopo l'ultima volta nel 2013 per le azzurre di Tathiana Garbin. L'Italia si impone 2-0 grazie ai successi in semifinale di Martina Trevisan in due set con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-3 sulla slovena Kaja Juvan e di Jasmine Paolini che regala la gioia azzurra imponendosi in tre set con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3 sulla slovena Tamara Zidansek. Tra le tenniste azzurre anche la marchigiana Elisabetta Cocciaretto.

Billie Jean King Cup, l'Italia (e la Cocciaretto) in finale dopo 10 anni

Sul veloce indoor dell'Estadio de la Cartuja di Siviglia azzurre protagoniste con forza e determinazione.

«Sì, devo dire che oggi è stata veramente dura - ha dichiarato l'azzurra Martina Trevisan dopo il primo successo -. Un sacco di emozioni, un sacco di prime volte: la prima semifinale per l'Italia dopo tanto tempo, un risultato ottenuto partendo da molto lontano. Tutte vogliamo dare il massimo. Io volevo fare bene soprattutto per Tathiana (Garbin) che ci ha sempre seguito fin da quando eravamo giovanissime. Onestamente non sono del tutto soddisfatta per come ho giocato ma l'importante era vincere. Il tie-break è stato davvero decisivo: lei giocava una palla molto carica, mi dava pochissimo ritmo ed io facevo fatica con le gambe a trovare la palla. Ma era importante portare la partita a casa e l'ho fatto».