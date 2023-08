Finisce al primo turno il cammino agli US Open di Elisabetta Cocciaretto: la marchigiana sconfitta dalla slovena Juvan

ANCONA- Termina al primo turno l'avventura negli US Open per la tennista marchigiana Elisabetta Cocciaretto. L'anconetana esce sconfitta 2-0 dalla slovena Kaja Juvan all'interno di un match che si è protratto per circa un'ora e mezza.

I parziali

La Juvan, n.145 del mondo, ha saputo domare la tennista azzurra facendo registrare i parziali di 6-2 e 7-5.