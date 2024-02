Cocciaretto lotta, rimonta ma alla fine deve cedere. La fermana eliminata a Dubai dall'americana Gauff

DUBAI Ha lottato fino all’ultimo riuscendo quasi a riaprire un match che sembrava perso ma alla fine è stata costretta a cedere alla maggiore potenza della sua avversaria, dopo una lotta di quasi 2 ore. Elisabetta Cocciaretto esce di scena al secondo turno del ricco torneo Wta 1000 di Dubai, negli Emirati Arabi, battuta 6-1 7-5 dalla numero tre del mondo, la statunitense Coco Gauff, 20 anni, una delle giocatrici emergenti del circuito. La Cocciaretto a Dubai era entrata in tabellone come lucky loser, dopo avere subito l’ennesima rimonta di questa prima parte di stagione, da parte dell’altra statunitense Bernarda Pera che l’aveva battuta per 1-6 5-7 6-3, ma poi si era meritata l’accesso nel tabellone principale battendo al primo turno la belga Elise Mertens, numero 25 del mondo, riuscendo questa volta a vincere in rimonta per 1-6 6-3 7-6.

L’incontro

La tennista fermana, 23 anni, sempre seguita dal suo tecnico Fausto Scolari, nel tardo pomeriggio di oggi sul centrale di Dubai, scendeva in campo contro pronostico ma comunque decisa a giocare le proprie possibilità contro un’avversaria con cui aveva già perso nell’unico precedente. Nel primo set, e per i primi tre giochi del secondo, non c’è stata partita con l’americana che imponeva il suo ritmo e la sua potenza aggiudicandosi il primo parziale per 6 a 1. Sull’abbrivio la Gauff si portava avanti per 3 a 0. Sembrava finita ma la tennista marchigiana reagiva con coraggio e determinazione, brekkando per due volte l’avversaria e tenendo per la prima volta il servizio riaprendo l’incontro sul 3 pari. A quel punto le due avversarie cedevano sempre il servizio fino al 6-5 per Gauff che chiudeva l’incontro al primo matchball, tirando un grosso sospiro di sollievo in quanto la Cocciaretto, rinfrancata e determinata, riusciva oramai a fare partita pari ed in caso di allungamento al terzo set sarebbe potuto succedere di tutto.