La Serie C diventa la prima lega calcistica in Europa con la referee-cam: gli arbitri indosseranno una telecamera

La Serie C (dove militano le squadre marchigiane Ancona, Fermana, Recanatese e Vis Pesaro) e Sky Sport annunciano una novità epocale: per la prima volta in una Lega calcistica europea, nel match in programma domenica 25 febbraio tra Cesena e Pineto (dalle ore 15 su Sky Sport calcio e in streaming su NOW), l’arbitro Claudio Allegretta della sezione di Molfetta indosserà la telecamera che fornirà immagini live mai viste prima che cambieranno per sempre l’esperienza davanti allo schermo.

L'innovazione

Grazie alla Referee-Cam con l’innovativa tecnologia di NVP, i telespettatori, in esclusiva, potranno vedere tutto ciò che circonda il direttore di gara dalla sua visuale. Ciò permetterà agli appassionati di immedesimarsi in prima persona nel ruolo dell’arbitro, di cogliere prospettive particolari dando vita ad una partecipazione dal valore unico. La Referee-Cam sarà poi protagonista in una partita di ogni turno playoff.