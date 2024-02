Omeopatia azzurra per il basket pesarese: primo allenamento della Nazionale di Pozzecco e Polonara aspettando i turchi

PESARO - Omeopatia azzurra. A Pesaro è arrivata la nazionale di basket guidata dal ct Gianmarco Pozzecco e considerando i tempi che sta vivendo la Vuelle si tratta di una medicina buona, quella dei "simili che si curano con i simili", per ingoiare i problemi della Carpegna Prosciutto e ritrovare entusiasmo per il finale di stagione. Intanto per l'Italia, c'è una qualificazione a Euro2025, che si disputerà tra Cipro, Lettonia, Polonia e Finlandia, da guadagnare e che parte da Pesaro. Appuntamento il 22 febbraio alla Vitrifrigo Arena con Italia-Turchia, ore 20.30.

Poi, domenica, gli azzurri andranno in Ungheria (ore 18) per sfidare i padroni di casa. Completa il girone l'Islanda. Si qualificano all'Europeo le prime tre del girone.

Primo allenamento

Oggi il primo allenamento alla Vitrifrigo Arena.

Pozzecco: «Servirà il calore di Pesaro»

Il ct Pozzecco ha convocato 15 giocatori: Giordano Bortolani, Guglielmo Caruso, Diego Flaccadori, Niccolò Mannion, Nicolò Melli, Alessandro Pajola, John Petrucelli, Achille Polonara, Gabriele Procida, Giampaolo Ricci, Luca Severini, Matteo Spagnolo, Marco Spissu, Amedeo Tessitori, Stefano Tonut. Ne saranno selezionati 12 per affrontare laTurchia.

«Dobbiamo iniziare un nuovo percorso con il piede giusto - ha commentato Pozzecco -. Per questo è stata fatta la scelta di tornare a Pesaro. Avremo bisogno di tutto il calore del pubblico marchigiano per vincere una partita difficile e spigolosa». Appuntamento speciale per il marchigiano Achille Polonara, tornato ad alti livelli dopo la neoplasia testicolare scoperta lo scorso 6 ottobre e operata: «Non vediamo l’ora di tornare in campo» ha detto il 32enne di Ancona.

Domani, 21 febbraio, la conferenza di presentazione dell'evento in Comune con il sindaco Matteo Ricci, l’assessore allo Sport Mila Della Dora, il presidente Fip Giovanni Petrucci, il capitano (ex Vuelle) Nicolò Melli e il dg Master Group Sport Antonio Santa Maria.