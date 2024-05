PESARO Uno spazio magico pensato per i più piccoli e per loro le famiglie, dove sperimentare la musica in tutte le sue sfaccettature, da prospettive nuove e originali, in un contesto innovativo e multimediale: da oggi Pesaro avrà, la sua Musicoteca dei Piccoli, accolta nel Giardino di Santa Maria, il progetto di Pesaro 2024 dedicato all’educazione sonora dei bambini dagli 0 ai 6 anni.

Il legame

«Un progetto fondamentale che ha un forte legame con il territorio e la comunità, ma che soprattutto rientra nella “natura operosa” della cultura coinvolgendo i più piccoli e le loro famiglie» spiega Matteo Rombolini, di Pesaro 2024.« “La musicoteca dei piccoli a cui pensavamo da molti anni - sottolinea Chiara Fabbri di LiberaMusica - volevamo dar vita a un luogo dove i più piccoli potessero far esperienza della musica in modo innovativo, libero e concreto: la musicoteca è, come la biblioteca, un luogo che ciascun bambino e accompagnatore potrà scegliere come vivere».

Cinque stanze, una per l’accoglienza e dedicata alla biblioteca, dove si possono trovare pubblicazioni a tema musicale dedicati ai più piccoli; la seconda è il regno del liutaio, dove sperimentare la costruzione di uno strumento; la terza, dedicata al suono degli elementi – terra, aria, acqua- ospita gli strumenti artigianali a percussione di Terredaria. Il viaggio nella musicoteca prosegue con la quarta stanza, definita “Bosco millenario”, con strumenti interattivi frutto della felice unione tra artigianato e tecnologia che permetteranno ai bambini di “scoprire” un mondo sonoro fatto di alberi che cantano, foglie che suonano, strumenti da toccare, su cui camminare, da esperire a 360 gradi. Infine, la quinta stanza è il”teatro dei colori”, dove assistere agli spettacoli nati dalle esperienze provati nella musicoteca e dove pubblico e attori sono in costante interazione.

In queste stanze prenderà vita "Tumpa cucù”, l’uccellino blu protagonista del libro emblema della Musicoteca, con testi e Musica di Elisabetta Garilli e sapientemente illustrato dagli studenti della Scuola del Libro di Urbino. «La musicoteca arricchirà il patrimonio che la città già offre, catalizzando la musica come strumento di accessibilità, inclusione e apertura ai più piccoli - conclude Daniele Vimini - un’iniziativa che non solo declina al meglio la Natura della Cultura, ma dà voce anche all’essenza di Pesaro Città Creativa Unesco della Musica».

Si comincia

Dopo l’inaugurazione odierna dalle 16 alle 20 con un concerto e laboratorio di videoproiezioni sonore interattive sono previsti altri quattro appuntamenti fino a novembre, l’8 giugno, il 5 ottobre e il 9 novembre e visite su prenotazione: per le scuole dal 13 maggio al 30 giugno ogni giovedì e venerdì mattina, per le famiglie dal 17 maggio al 30 giugno il venerdì pomeriggio; luglio-agosto pausa estiva, per poi ricominciare dal 1 settembre al 31 dicembre. Tutti gli eventi sono gratuiti ma è richiesta prenotazione all’indirizzo musicoteca@liberamusica.org o al 351 8050692.