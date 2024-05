PESARO Ma allora questi giardini “cubisti” piacciono o no? Il dibattito è aperto e d’altra parte chiunque in questi giorni passi per la zona di piazzale della Libertà non può fare a meno di commentare. Ne nasce un’accesa discussione sui nuovi arredi verdi che riguarda la specifica posizione fra la Sfera Grande di Pomodoro, che è uno dei simboli della città e il lungomare. Stiamo parlando appunto delle nuove aiuole geometrice. Per l’attivista Roberto Malini «questi spazi verdi, progettati dai giardinieri dell’Aspes seguendo le linee dell'arte topiaria, trasformano l'ambiente circostante in una bio-installazione, dove le geometrie astratte si inseriscono in un luogo caro ai pesaresi». L'arte topiaria, nota anche con l’espressione latina di "ars topiaria", è una forma di giardinaggio artistico che ha origini antiche, risalenti all'epoca dell'antica Roma.

«Tuttavia, a Pesaro - prosegue - questa pratica millenaria si rinnova in un contesto contemporaneo, dando vita a un giardino cubista che rappresenta una novità per la cittadinanza. Le aiuole di piazzale della Libertà sono caratterizzate da forme geometriche essenziali e audaci al tempo stesso, ottenute grazie all’impiego sapiente di piante rampicanti».

L’ausilio

Con l'ausilio di supporti di varie forme - coni, sfere, parallelepipedi e spirali - le piante si arrampicano naturalmente. «Così il "giardino cubista" di Pesaro - prosegue Malini - richiama l'attenzione non solo per la sua suggestione visiva, ma anche per le sue radici tradizionali, che fanno parte della storia della progettazione di giardini in Italia. Nell'antica Roma questa forma di giardinaggio creativo raggiunse l'apice della sua espressione durante l'età flavia, per esempio presso il Templum Pacis, eretto durante il regno di Vespasiano. Nelle aiuole di Pesaro, l'uso di sempreverdi a crescita limitata crea un ambiente essenziale e singolare, dove le sfumature di verde delle piante si fonderanno presto con i colori delle ghiaie che saranno stese intorno ai rampicanti. Il risultato previsto è un'opera tridimensionale di impatto "cubista". In un'epoca in cui le città si orientano verso una presenza sempre più consistente di piante, anche nei luoghi storici, il giardino cubista di Pesaro si distingue per le modalità in cui l’arte riconosciuta può dialogare armoniosamente con soluzioni d’arte del giardino, creando spazi unici e suggestivi che, seppure controversi, si propongono di regalare emozioni a chi li osservi».

Un corposo lavoro quello messo a segno dal servizio Verde di Aspes, dopo le aiuole floreali che riproducono elementi come forme marine e note musicali sul lungomare di Ponente. Complessivamente l’investimento green pensato per l’estate da Capitale è di 60 mila euro fra specie arboree e floreali di vario genere. Le specie scelte per essere modellate sono tasso, lonicera e piracanta. Sempreverdi che con la manutenzione di Aspes potranno restare nel piazzale per tutto l’autunno fino alla chiusura dell’anno da Capitale. Il passo successivo sarà a Levante, dove Aspes interverrà con un paio d’interventi in piazzale D’Annunzio e limitrofe, sul fronte della passeggiata fra gli stabilimenti balneari e gli hotel, per portare un allestimento floreale, colorato ma diverso rispetto alle forme di Ponente.