PESARO Hanno danneggiato il playground dedicato all’indimenticato arbitro di basket Gianluca Mattioli. E’ successo nella notte a cavallo tra sabato e domenica quando qualcuno, o forse più di mura, ha preso di mira il campo di Villa San Martino, prendendosela soprattutto con la targa dell’intitolazione abbattendo il palo e poi distruggendola riducendola in mille pezzi. Un atto vandalico che ha suscitato uno sdegno corale anche per la stima e l’amore che hanno sempre circondato la figura dell’ex arbitro di basket prematuramente scomparso 7 anni fa, nel 2017.

Ferma condanna per il gesto teppistico da parte dell’assessore allo Sport Mila Della Dora: «Un atto ignobile, quanto è successo al playground Gianluca Mattioli, un gesto che condanno con fermezza e per il quale ci stiamo già attivando per risalire ai responsabili». Parole quelle di Della Dora che hanno trovato consenso unanime a partire dalla sorella di Gianluca, la consigliera comunale democrat Anna Maria Mattioli. Il playground di via Ponchielli era stato inaugurato dall’Amministrazione nel febbraio di due anni fa, nel 2022, tra emozioni e i ricordi tra l’altro proprio nel segno del suo motto “Forza ragazzi, tutti insieme con il sorriso” che campeggiava appunto nella targa dell’impianto ora distrutta. Simbolo della storia cestistica pesarese, il campo era stato riqualificato con un’innovativa superficie ad alte prestazioni. Tra l’altro Gianluca Mattioli era nato nel quartiere. È sempre stato un punto di riferimento anche per la sua voglia di fare gruppo. “Mattio”, 32 anni col fischietto in bocca, 25 anni di serie A, è stato un grande arbitro sui parquet di tutto il mondo; ha diretto le più importanti competizioni europee, Eurolega compresa, per un totale di 685 partite.