Partita chiave in ottica salvezza: Ternana- Ascoli 0-0 alla fine del primo tempo

TERNI - Se non è uno spareggio, poco ci manca. Partita fondamentale quella del "Liberati" in ottica salvezza per l'Ascoli ma fondamentale anche per gli umbri. Vietato sbagliare sai per l'undici di Carrera che per quello di Breda con il pareggio che potrebbe anche non bastare ai bianconeri.

TERNANA - ASCOLI

TERNANA (3-5-2): Vitali; Boloca, Dalle Mura, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci, De Boer, Carboni; Pereiro, Dionisi.

In panchina: Franchi, Zoia, Sorensen, Raimondo, Faticanti, Favilli, Viviani, Labojko, Favasuli, Distefano, Pyythia, Marginean.

All.: Breda.

ASCOLI (3-4-2-1): Vasquez; Vaisanen, Bellusci, Mantovani; Falzerano, Valzania, Di Tacchio, Zedadka; Caligara, Duris, Nestorovski.

In panchina: Viviano, Mengucci, Giovane, Streng, Celia, Adjapong, Tarantino, Milanese, Botteghin, Tavcar, Masini, Rodriguez.

All.: Carrera.

Arbitro: Ghersini di Genova