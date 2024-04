Quando gioca Sinner, dove vedere e orario del prossimo incontro all'Atp Madrid

Ci è voluto poco per archiviare l'incontro del ssecondo turno dell'Atp di Madrid, in cui Jannik Sinner ha affrontato Lorenzo Sonego. L'altoatesino non ha dato scampo all'amico torinese, sconfitto in due set 6-0, 6-3. Al termine dell'incontro, il classe 2002 si è complimentato proprio con l'avversario: «Siamo grandi amici, ci alleniamo spesso insieme e abbiamo giocato nella Coppa Davis. Ho messo da pate tutto questo però». Una vittoria pesante che porta Jannik al prossimo turno del torneo spagnolo.

Sinner, cosa indossa alle caviglie: svelato il segreto per i tornei sulla terra rossa

Quando gioca Sinner

Il prossimo incontro di Sinner potrebbe esserci lunedì 29 aprile e sarà valido per il terzo turno dell'Atp Madrid.

L'incertezza sulla data è dovuta al tabellone che non è stato ancora definito, con gli ultimi incontri che sono ancora in scena.

Orario

L'orario del prossimo incontro di Jannik Sinner non è ancora stato definito, il tabellone dell'Atp Madrid non è ancora stato completato, con gli ultimi match del seconfo turno che vanno in scena domani.

Prossimo avversario

Non si conosce il prossimo avversario di Jannik Sinner. Questo dovrebbe uscire dalla sfida tra Kotov e Thompson, il cui incontro ha subito un ritardo a causa della pioggia.

Dove vedere il prossimo incontro di Sinner

Il match di Sinner nel terzo turno dell'Atp Madrid sarà trasmesso in diretta da Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis. Inoltre, l'incontro è disponibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis TV.

La classifica Atp

L'Atp Madrid è importante per la classifica Atp, con Jannik Sinner che può avvicinare Novak Djokovic, ma non sorpassarlo. In caso di successo in finale, infatti, il tennista di San Candido si porterebbe a 9710 punti, circa 280 in meno del serbo che prosegue indisturbato in testa a quota 9990. Questo torneo fornisce più tranquillità a Jannik che può allungare su Carlos Alcaraz. Lo spagnolo di el Palmar lo scorso anno ha vinto la competizione e una sua eliminazione dal torneo in qualsiasi turno significherebbe punti in meno per la classifica.