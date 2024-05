ASCOLI «Il calcio per noi non è soltanto un fatto sportivo, è un fatto sociale, per questo faremo di tutto perché la bella favola continui». Queste erano le parole che Costantino Rozzi pronunciava spesso per far capire quanto fosse importante la salvezza per il suo Ascoli. Parole che sono sempre attuali, che non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Anche con Rozzi l'Ascoli tante volte ha dovuto lottare per mantenere la categoria sia in Serie B che in Serie A, ed erano vere e proprie battaglie, a prescindere dal risultato del campo non è mai mancato alla formazione bianconera di allora lo spirito piceno per poter riuscire dalle situazioni pericolose.



Serve lo spirito giusto

Ecco è quello che si chiede questa sera ai ragazzi di Massimo Carrera che non hanno conosciuto un personaggio come Costantino Rozzi, non hanno conosciuto il suo carisma ma entrando al Del Duca dovranno percepire il significato di quelle sue parole, di tutto ciò che l'Ascoli rappresenta per un intero popolo. Quell'amore verso la maglia bianconera che i ragazzi questa sera dovranno riversare sul campo insieme ai loro tifosi. Tutti uniti verso un traguardo, purtroppo questa volta però non dipende solo dall'Ascoli, ma anche dai risultati che arriveranno da Piacenza dove la Feralpisalò è chiamata a fermare la Ternana, per permettere all'Ascoli di poter disputare i play out e da Bari dove il Brescia dovrà fronteggiare i padroni di casa. Un campionato, un futuro racchiusi in 90 minuti sperando nella buona sorte e nell'aiuto altrui.

Ascoli in svantaggio

Al termine delle gare una squadra retrocederà in C le altre due disputeranno i playout. In questo momento in svantaggio sono i bianconeri che occupano la terzultima posizione, devono vincere e sperare che Ternana e Bari non facciamo altrettanto. Inutile negare che il clima in città è teso, c'è molta tensione tra la tifoseria mista a rabbia e paura. Rabbia perché tutto questo poteva essere evitato con una vittoria in più, paura perché la squadra rischia dopo nove anni di sprofondare in Serie C.

Il corteo dei tifosi

Prima della partita alle ore 19 La tifoseria è chiamata a ritrovarsi nei pressi della stazione Aci da dove si muoverà il corteo verso lo stadio, passando attraverso il ponte Rozzi. Ieri la zona è stata tappezzata da striscioni che invitano tutti all' appuntamento per dar vita al corteo. La squadra nel pomeriggio ha svolto l' allenamento al Del Duca, dove lo stesso tecnico Massimo Carrera ha tenuto la conferenza stampa, per questa mattina è in programma un ultimo allenamento dove il tecnico valuterà meglio alcune soluzioni prima di scendere in campo alle ore 20,30. Per quanto riguarda la formazione possiamo ipotizzare che Carrera mandi in campo i suoi uomini più esperti e che quindi in attacco ci sia Ilja Nestorovski con il giovane Jacopo Tarantino che potrebbe riaccomodarsi in panchina, gli altri reparti dovrebbero rimanere invariato rispetto a domenica scorsa. Partite del genere possono giocare brutti scherzi, per questo serve gente che ha una maggiore esperienza e anche una maggiore tecnica agonistica.



LE PROBABILI FORMAZIONI