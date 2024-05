Yuasa Battery Grottazzolina ricevuta in Regione. Il presidente Acquaroli: «La serie A, un grande exploit»

ANCONA - “Un grande risultato sportivo che rende la Regione Marche tanto orgogliosa. Lo sport di alto livello porta dei benefici a catena anche come presenze, indotto turistico e interesse verso le Marche. Ecco perché oggi mi sento di ringraziare la Yuasa Battery, nelle persone della squadra e della società, per aver centrato la Superlega, un evento storico per la pallavolo italiana perché ottenuto in un paese come Grottazzolina di 3.200 abitanti”.

Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha ricevuto la Yuasa Battery nel Palazzo della Regione ad Ancona ed è stato un momento per certi aspetti storico per la società grottese. Sala Raffaello gremita, un pomeriggio sentito a cui hanno partecipato la formazione e la dirigenza della Yuasa Battery, guidata dal presidente Rossano Romiti, dal coach Massimiliano Ortenzi e dal main sponsor Stefano Sopranzi (ceo di Yuasa Battery Italia), l’assessore regionale allo sport Chiara Biondi, il presidente del Coni Marche Fabio Luna, il presidente della Fipav Marche Fabio Franchini, il consigliere nazionale della Fipav Letizia Genovese, il sindaco di Grottazzolina Alberto Antognozzi, i consiglieri regionali Andrea Putzu, Marco Marinangeli, Jessica Marcozzi. Nutrita la delegazione della dirigenza del team grottese, con il vice presidente Claudio Laconi, il team manager Ferdinando Moretti, i consiglieri Riccardo Lupetti e Stefano Scalella, il responsabile delle relazioni esterne Fabio Paci. Per l’occasione il presidente Acquaroli ha rimarcato “il valore dello sport quale fattore di sviluppo, di inclusione e veicolo di promozione del territorio e la sua importanza per lo spirito delle comunità, specialmente per quelle piccole, quali Grottazzolina: una realtà viva che dimostra come si possa arrivare a toccare le mete più alte con l’impegno e la tenacia”.

Un bel pomeriggio di sport e promozione, quello vissuto nella Sala Raffaello.

“La Yuasa Battery Grottazzolina è stata protagonista di un campionato strepitoso, condotto al comando della classifica fin dalla prima giornata – ha aggiunto l’assessore Chiara Biondi –. Palasport di Grottazzolina sempre gremito, davvero una bella cartolina non solo sportiva del territorio Fermano”. Romiti e Ortenzi hanno donato al presidente Acquaroli la maglia ufficiale personalizzata della Yuasa Battery; due palloni da gara firmati da tutti i giocatori sono stati consegnati a Chiara Biondi e a Fabio Luna. “Sulla scia dei risultati ottenuti sul campo, siamo riusciti ad unire un intero territorio e questo aspetto ci rende molto orgogliosi”, ha detto Romiti. “Essere qui in Regione è molto emozionante – ha spiegato Ortenzi –. La conquista della Superlega è il coronamento di un sogno partito da lontano e costruito con passione e sacrifici. Merito ai nostri giocatori, alla società e a tutti i collaboratori che hanno ottenuto la storica promozione regalando alle Marche un traguardo importante”. Al termine, la promessa del presidente Acquaroli: “Segno in agenda la data della Supercoppa: salvo imprevisti, il 19 maggio sarò a Grottazzolina a tifare Yuasa Battery”.