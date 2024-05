Nardi, bello (all'una) di notte. Il pesarese batte Altmaier e per la prima volta approda al secondo turno degli Internazionali di Roma

Nardi, bello (all'una) di notte. Doppio 6-4 in un'ora e 28 minuti per avere la meglio del tedesco Altmaier: Luca Nardi passa i 64esimi di finale agli Internazionali di Roma. Il talento pesarese, dopo l'infortunio alla caviglia patito a Bucarest, è tornato in campo nel migliore dei modi mettendosi alle spalle le altre due partecipazioni capitoline sempre terminate con una sconfitta al primo turno.

Micidiale nei punti a rete

Al Pietrangeli del Foro Italico, in un match concluso quasi all'una di notte, la differenza in due set sostanzialmente equilibrati fino al 4-4 l'hanno fatta la capacità sulle palle break salvate e vinte, e i punti a rete (15 su 17, 88%).