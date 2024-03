Chiara Ferragni, il resort 5 stelle lusso a Dubai: quanto costa al giorno, il prezzo è per pochi

Chiara Ferragni, dopo la separazione con Fedez, è volata a Dubai con i figli Vittoria e Leone per trascorrere le vacanze di Pasqua. Insieme a loro c'è la sorella Valentina Ferragni e la mamma, Marina Di Guardo. Ovviamente è un vacanza extra lusso quella che si sta concedendo l'influencer. Ospite, a quanto pare, del Bulgari Hotel Dubai dopo lo sfarzo e la bellezza certo non mancano. Ma andiamo a vedere quanto costa una notte nell'hotel della famiglia Ferragni.

Chiara Ferragni a Dubai, le vacanze senza Fedez

Sui social l'influencer ha postato una foto che la ritrae mano nella mano con Vittoria e Leone (sempre di spalle) all'aeroporto Malpensa, per poi iniziare a postare foto direttamente dagli Emirati.

Chiara Ferragni a Dubai: quanto costa l'hotel extra lusso

Chiara Ferragni a Dubai è ospite del Bulgari Hotel, una delle catene più lussuose degli Emirati: ovviamente il prezzo non è per tutti.. Il costo per trascorrere una notte varia a seconda del periodo scelto e della tipologia di stanza che si preferisce, come sempre. Facendo una prova e prenotando per un weekend del mese di aprile per due persone il prezzo a notte può variare da 4450 a 16450 euro, la cifra più bassa si riferisce al trattamento di base, in una stanza normale, mentre quella più alta per una suite extra lusso. On line non viene specificato il prezzo delle ville, delle soluzioni più private, ideali per le famiglie.

Il Resort comprende un ristorante che vanta due stelle Micheline e gestito dallo chef Niko Romito. Tra le varie esperienze che propone l’albergo, inoltre, possiamo citare il Safari nel deserto, il tour di Abu Dhabi e un giro in elicottero. Ma quanto costa l’hotel in cui alloggia Chiara con Leone e Vittoria?