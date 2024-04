Ferragni, la nuova strategia non funziona: pioggia di insulti dopo la foto in body, Chiara costretta a chiudere i commenti (di nuovo)

Chiara Ferragni riparte da dove aveva cominciato. Dopo il caso Balocco, dopo la separazione da Fedez e dopo il silenzio social, l'influencer è tornata su Instagram con una nuova strategia e (apparentemente) nuove collaborazioni da sfoggiare. Figli e vita quotidiana ridotti al minimo, il profilo di Chiara diventerà più improntato sul lavoro. Un modo per provare a sfuggire le critiche degli ultimi mesi e attirare nuovi marchi di moda da pubblicizzare dopo la fuga di alcuni dei suoi partner più importanti. Un tentativo che, al momento, non sta funzionando alla perfezione.

Chiara Ferragni chiude (di nuovo) i commenti

Dopo un prolungato silenzio social, nelle ultime settimane guardando agli outfit di Chiara Ferragni, i fan si erano scatenati parlando di "revenge dress" e frecciate al marito Fedez.

Niente di tutto ciò. Il team di comunicazione che segue l'imprenditrice ha deciso di tenere la vicende private in secondo piano, dando spazio al resto. L'influencer sta pubblicizzando la collaborazione con la stilista albanese Nensi Dojaka, ultimamente molto presente tra i suoi contenuti (probabilmente è un nuovo sponsor).

Anche il suo body trasparente sfoggiato nel breve viaggio a Roma fa parte della stessa linea di vestiti. La risposta dei fan però non è stata quella attesa.

L'immagine ha scatenato gli hater che l'hanno ricoperta di insulti. Nonostante il tempestivo intervento dei social media manager che hanno cancellato gli attacchi, Ferragni è stata costretta a chiudere (nuovamente) i commenti al suo profilo. Un brutto segno per il suo futuro da imprenditrice: per lo stesso motivo molte aziende avevano preferito defilarsi o "mettere in pausa" la collaborazione, in attesa che la bufera contro l'ex moglie di Fedez passasse.