Fedez sorprende tutti, la dolce dedica: «Sempre al tuo fianco». Ecco a chi

Donatella Versace, la regina della moda, oggi 2 maggio compie 69 anni. «Auguri amore mio. Sempre al tuo fianco come tu lo sei stata con me», scrive Fedez nelle sue Instagram stories. Non poteva mancare il messaggio di buon compleanno per Donatella da parte di Fedez. Il rapper e la stilista sono ormai una coppia inseparabile e si vogliono davvero bene. A quanto pare, stando alle parole di Fedez, la stilista è sempre stata al suo fianco: lo ha vestito lei da X Factor a Sanremo e gli è stata particolarmente vicina in questi mesi difficili dalla crisi matrimoniale con Chiara Ferragni.

Gli auguri

Il rapper ha pubblicato una serie di scatti nelle sue Instagram stories che mostrano Donatella in alcuni momenti quotidiani e spontanei, come per esempio mentre tiene Leone, 6 anni, e Vittoria, 3 anni, tra le sue braccia.

La stilista è ormai «la migliore amica di Fedez» tant'è che non si può fare a meno di notare la complicità che c'è anche con baby Vittoria e Leone.

Il rapper ha poi condiviso anche una maglia personalizzata, ispirata allo stile del brand italiano con la scritta «Versace e Fedez». Tra i due c'è un bene reciproco e una forte amicizia di vecchia data, sbandierata al mondo intero.