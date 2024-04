Federica Pellegrini a Verissimo, il commento sulla figlia dopo l'intervista: «Matilde mi ha fatto diventare una piagnona»

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono diventati genitori della loro prima bambina Matilde lo scorso 3 gennaio e, proprio nell'ultima puntata di Verissimo, sono stati ospiti da Silvia Toffanin alla quale hanno raccontato le loro nuove emozioni da mamma e papà. La Divina, parlando della figlia, si è anche commossa: «Il suo primo pianto è stato bellissimo. Non dimenticherò mai quel momento». Una volta terminata l'intervista, Federica è tornata in camerino dove ad aspettarla c'era proprio la sua piccolina.

Federica Pellegrini mamma

Federica Pellegrini, non appena si è seduta sulla sedia dello studio di Verissimo, ha detto: «Matilde è di là ad aspettarci, è venuta anche lei oggi». L'ex nuotatrice ha spiegato che le emozioni che prova quando stringe a sé la sua piccola sono indescrivibili e che la sua vita è completamente cambiata da quando è diventata mamma... come del resto anche il suo carattere. Infatti, una volta tornata in camerino, Federica ha pubblicato una foto con Matilde e ha scritto: «Tata mia mi hai fatta diventare una piagnona... Sono durata tanto... forse 3 minuti. Adesso pappa!!».

L'intervista di Federica a Verissimo

Nella sua intervista a Verissimo, Federica Pellegrini ha detto: «Matilde assomiglia tantissimo a Matteo, l'ho visto fin dalla prima ecografia e ho sempre detto, "Ma sì fa in tempo a cambiare, ci sono nove mesi da affrontare"...

e, invece, è nata uguale al papà. Ci auguriamo che questa felicità duri per sempre e io e Matteo faremo di tutto per farla crescere serena e felice» e ha scherzato aggiungendo: «Speriamo anche di tornare a viverci il matrimonio».