Federica Pellegrini, il pesarese Matteo Giunta e l'amore per la moglie e la figlia Matilde: «Farò qualsiasi cosa per proteggerle. Ma sono geloso»

Matteo Giunta e Federica Pellegrini sono uniti più che mai. La coppia, sposata qualche anno fa, ha avuto la loro prima figlia a inizio gennaio, Matilde. La partenità ha completamente cambiato la vita della famiglia e quella di Matteo in particolar modo: «Chi ha la fortuna di poter diventare genitore capisce, secondo me, il senso profondo della vita. Mettere al mondo una creatura frutto dell’amore di due persone penso che sia la cosa più bella che si possa vivere. Quindi significa tantissimo. Anzi, significa tutto. È una esperienza meravigliosa».

Matteo Giunta, papà innamorato

In una recente intervista Matteo Giunta ha raccontato questa nuova fase della sua vita, da quando Matilde è venuta al mondo. «Che tipo di papà sono? Questo dovrebbe chiederlo a Fede (Federica Pellegrini, ndr).

Posso dire che papà mi sento. Il primo periodo è molto più difficile per le mamme, perché fondamentalmente noi siamo un po’ degli aiutanti, la bimba ha bisogno della mamma, ha bisogno di nutrirsi. Il padre è un po’, mi passi il termine, inutile in questo senso. Però cerco di aiutare il più possibile. Sono e sarò sicuramente protettivo. Finché Matilde non sarà autonoma, il mio ruolo sarà quello di proteggerla e fare in modo che acquisisca gli strumenti per potersi poi pian piano gestire in autonomia, ma con calma. Spero che questo momento arrivi più tardi possibile. Quando la guardo nel faccino, con quegli occhioni che ti parlano e che ti sorridono, per quanto possa essere a volte complicato, so che farei qualsiasi cosa per lei».

E sulla gelosia verso la piccola: «Assolutamente sì, sono un papà geloso e non perché di natura il padre è geloso della figlia femmina a prescindere. È perché fondamentalmente penso che il mondo di oggi nasconda molte insidie. E uno dei ruoli fondamentali di noi genitori è quello di dare ai nostri bambini gli strumenti per crescere. Purtroppo la società di oggi non è così rassicurante, quindi credo che sarò un padre presente, perché vorrò proteggere mia figlia sempre. Quando capirò che potrà essere autonoma, sicuramente, sarà difficile, ma mi metterò da parte e le farò fare le sue scelte, i suoi sbagli, standole comunque vicino».