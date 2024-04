Federica Pellegrini lascia Matilde a casa: «Vado e torno». Il dilemma della neomamma tra la figlia e il lavoro

Federica Pellegrini ha postato due tenere foto con la figlia Matilde, nata dall'amore con Matteo Giunta, lo scorso 3 gennaio. Nelle immagini, la Divina in tailleur rosa tiene in braccio la piccolina e nella didascalia scrive: «La mamma va al lavoro e torna… Non crescere in queste due ore mi raccomando».

I commenti dei fan

Immediati i commenti dei fan: «L'eterno dilemma tra la voglia di un po' di libertà e il desiderio di tenerli sempre con noi». E ancora: «Che bello quando rientri e la trovi». «Che bello vederti mamma». E in pochi minuti è boom di like. «Come riesci ad organizzare il lavoro con l allattamento esclusivo a richiesta? Chiedo per me», scrive una utente. «Se ti va di dirlo, hai anche tu un assurdo inspiegabile inutile (Divino nel tuo caso) senso di colpa?», chiede un'altra.